Champagner! Ricciardo „verführt“ Fürstin

Gelungener Schnappschuss

Dann brachte Ricciardo Fürst Albert ins Spiel, bot ihm wenigstens nicht den Schuh, aber die Flasche mit Champagner an. Der Fürst machte einen artigen Schluck und übergab nach der Siegerehrung wieder artig an den großen Tagessieger Ricciardo. Und dieser hatte noch nicht genug, forderte Fürstin Charlene so lange heraus, bis diese leicht widerwillig nachgab. Stets die Eleganz bewahrend krallte sie sich die Flasche, nippte einmal kurz daran - ohne wirklich zu trinken - und übergab wieder an Ricciardo. Und Ricciardo hatte seine diebische Hetz‘ dabei. Die Fotografen ob des gelungenen Schnappschusses übrigens auch.