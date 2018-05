Heiße Debatte um eine Umfahrung von Liezen

Nur wenige Tage nach der Präsentation des Leitspital-Standorts in Stainach-Pürgg wurden Einsprüche in Bezug auf die nahe Kreuzung Trautenfels abgewiesen. Es handelt sich dabei um ein Nadelöhr, an dem drei Bundesstraßen zusammentreffen. Die geplante Lösung um elf Millionen Euro: eine Überführung für die B 320, darunter ein Kreisverkehr.