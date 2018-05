Thiem spielt morgen zweites Match nach 11 Uhr

In der „Stierkampf-Arena“, also auf Platz 1, beginnt Dominic Thiem am Montag seine fünften French Open in Paris. Der als Nummer 7 gesetzte Österreicher trifft im zweiten Spiel nach 11 Uhr auf den Weißrussen Ilja Iwaschka. Davor findet ein Herren-Match statt.