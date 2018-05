Herzlich Willkommen beim „Krone Steirerwadln“

Jo, wir san mitm Radl do - dieser Satz aus dem bekannten Volkslied war am Sonntag lautstark zu hören! Immerhin drehte sich auf dem Red Bull Ring alles ums Radfahren. Das „Krone Steirerwadln“ feiert in dieser Form seine Premiere und wurde zum großen Radfest für Jung und Alt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der Hunderte kleine und große Sportler strömten, stand ein umfangreiches, sportliches Programm mit spannenden und erlebnisreichen Bewerben - darunter das Ring-Radln, die E-Bike-Challenge und die Ring-Attacke. Einfach durchschauen - die besten Bilder….