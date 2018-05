„Mich würden keine 10 Pferde zur Austria bringen“

Auch Sportchef Kreissl verwundert

Jeggos Transfer nach Wien war am Freitag offiziell geworden - wenige Tage davor hatte Sturms Sportchef Günter Kreissl noch öffentlich verlautbart, dass ihm der Australier versichert habe, dass es für ihn in Österreich nur Sturm gebe. Die Reaktionen bei vielen Fans fielen heftig aus. Jeggo steht auch nicht mehr im Kader der Grazer für das abschließende Saisonspiel am Sonntag (17.30 Uhr) in Altach.