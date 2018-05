Jauntalbrücke: Basejumper wurde schwer verletzt

Dort, wo normalerweise die Bungee Jumper springen, auf der Jauntalbrücke, stürzte sich am Sonntagnachmittag ein 27-jähriger Basejumper aus St. Veit mit seinem Fallschirm in die Tiefe. Bei der Landung wurde er schwer verletzt. „Kurz nach dem Öffnen des Fallschirms und der darauf folgenden Landung geriet der Mann in den Rückenwind. Eine sehr harte Landung war die Folge“, schildert Michael Umschaden vom Notarzthubschrauber Christophorus 11. Der Verletzte wurde ins UKH Klagenfurt geflogen.