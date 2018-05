Junge Frauen schlugen sich vor dem Hauptbahnhof

Am Vorplatz des Grazer Hauptbahnhofs gerieten Freitagnacht drei jungen Frauen (zwischen 17 und 19 Jahre alt) in Streit. Dabei soll laut Zeugen eine 19-Jährige eine 17-jährige Südoststeirerin zu Boden gestoßen haben, anschließend trat die dritte Frau (ebenfalls 19 Jahre alt) dem Opfer ins Gesicht. Das Mädchen erlitt Prellungen im Gesichtsbereich und wurde in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.