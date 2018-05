9cento: BMWs Supertourer mit genialem Koffersystem

Die Münchner sehen in ihrer Studie „angemessene Leistung, zuverlässige Sport-Touring-Eigenschaften und vor allem viel Fahrspaß“ vereint. Sie „kombiniert das Beste aus den Segmenten Sport, Adventure und Tourer - und das in einer Klasse, in der es das bisher von BMW noch nicht gab“, freut sich Design-Chef Edgar Heinrich: „Ein moderner Alleskönners für die neue Mittelklasse.“