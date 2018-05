Alko-Radfahrer baute mit 2,1 Promille Unfall

Sich betrunken auf den Fahrradsattel zu schwingen, war keine gute Idee: Als dem alkoholisierten 62-Jährigen in seinem Heimatort Innerschwand am Radweg eine 44-jährige auf ihrem Rad entgegenkam, konnte er in seinem Zustand nicht mehr ausweichen. Es kam zur Frontalkollision, die Frau stürzte und wurde verletzt.