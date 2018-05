Alex Wurz kehrt ins Rennauto zurück

Alexander Wurz gibt demnächst sein Comeback im Rennauto. Der ehemalige Formel-1-Pilot und zweifache Le-Mans-Sieger nimmt am 9./10. Juni in Hell in Norwegen an einem Lauf der boomenden FIA Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) teil und wird im September auch in Riga fahren. Die Erwartungen sind angesichts hochkarätiger Konkurrenz aber niedrig.