Isolation Berlin: In der Wiener Melancholie suhlen

Offen für Komplimente

Dass die Band offenbar perfekt das Lebensgefühl einer ganzen Generation trifft, ist umso verwunderlicher, als das Bamborschke gar kein gebürtiger Berliner ist, sondern erst mit 13 von seiner eigentlichen Heimatstadt Köln in die Metropole zog. “Natürlich gibt es Dinge, die ich heute anders machen würde, aber ich schäme mich für keinen Text von früher. Das größte Kompliment ist immer noch, wenn wir Songs schreiben, die Menschen etwas bedeuten. Vielleicht ändert sich bei mir aber sowieso alles und ich bin in 20 Jahren Gangsta-Rapper“, lacht der im Gespräch ganz und gar nicht schwermütige Sänger. In der Alte-Seelen-Alltagslyrik finden sich auch die deutschen Chef-Melancholiker Element Of Crime wieder, doch Bamborschke ist generell von der dunkleren Seite der Musik infiziert. “Als Gitarrist Max Bauer und ich die Band gründeten haben wir viel Nina Hagen und The Jesus And Mary Chain gehört. Später kamen noch Grauzone, Lou Reed, Velvet Underground und natürlich Element Of Crime dazu. Auch die New Yorker Punkszene und britische Garage-Bands haben uns begeistert. Musikalisch kommen wir eher aus dem Englischsprachigen, textlich aus der deutschsprachigen Gedichtwelt.“