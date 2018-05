Taxilenker von eigenem Auto überrollt und getötet

Was für ein schrecklicher Unfall: Samstagabend gegen 22.30 Uhr hielt ein Taxilenker in Weißkirchen sein Auto bei einer Einfahrt an der B 77 und stieg aus. Als er vor dem Fahrzeug stand, setzte sich dieses aus bisher nicht geklärter Ursache in Bewegung und überrollte den Mann. Er stürzte mit dem Pkw über eine eineinhalb Meter hohe Böschung und blieb unter dem Taxi eingeklemmt.