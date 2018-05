Maria Höfl-Riesch bei Bootsunfall übel zugerichtet

Bei einem Bootsunfall am Gardasee hat sich die deutsche Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch den Ellbogen gebrochen. „Leider hat‘s mich ein bisschen erwischt“, schrieb die 33-Jährige am Samstag bei Instagram und postete mehrere Fotos von einem Röntgenbild, auf dem die Fraktur zu sehen ist, und von ihrem eingegipsten Arm. Sie habe auch einige Prellungen und eine kleine Wunde am Auge.