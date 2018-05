Juwelier ausgetrickst: Rumäne ausgeforscht

Der Vorfall ereignete sich bereits im Feber. Der Verdächtige bot einem Juwelier in Villach Goldketten zum Verkauf an. Nachdem der Juwelier den Goldschmuck inspiziert hatte, nahm der Rumäne die Ketten wieder an sich und verstaute sie in einem Säckchen. „Der Juwelier machte ein Angebot, woraufhin ihm der Täter das Säckchen aushändigte und bekam einige Tausend Euro für den Schmuck“, schildert ein Polizist.