250 Jahre alter Wein für 104.000 Euro versteigert

Eine knapp 250 Jahre alte Flasche Wein ist am Samstag im Rahmen einer Auktion in Frankreich für knapp 104.000 Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus in der Stadt Lons-le-Saunier mitteilte, handelt es sich um einen Dessertwein aus dem Jura von 1774, den der Winzer Anatoile Vercel (1725-1786) gekeltert hatte.