Die süße Premiere einer Salzburger Schoko-Praline

Ruhig und mit dem fachlich prüfenden Blick verfolgte er diese erste Charge an Pralinen. Wie sich die speziell gefertigten Formen mit Schokolade füllen, diese gedreht und ausgeschleudert werden, dass sich eine Schoko-Hülle bildet. Wie zuerst die Haselnuss und dann der helle und dunkle Nougat in die Form fließen. „Salzburg ist ein Nougat-Land“, kennt Marketingchefin Anna Viehhauser die Vorzüge der Schoko-Kunden. Am Ende der Produktionskette scannt ein Metalldetektor die Pralinen, ehe sie von einer Spezialmaschine verpackt werden. „Alles perfekt“, lobt Bereichsleiter Horst Tucho.