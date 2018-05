Rottweiler-Attacke in München: Fünf Verletzte

Tödliche Attacken häufen sich

Die deutsche Polizei ist mittlerweile vorsichtig, da es in den vergangenen Monaten vermehrt zu tödlich endenden Attacken durch Kampfhunde gekommen ist: Im April sind zwei Menschen in Hannover ums Leben gekommen, nachdem sie ein Staffordshire-Terrier verletzte. Nur wenige Tage später kam es erneut zu einem dramatischen Vorfall in Hessen: Ein Kampfhund biss ein Baby in den Kopf. Der kleine Bub erlag wenige Stunden später in einem Spital seinen schweren Verletzungen.