42 Bewohner bei Feuer in Linzer Hochhaus gerettet

Perfekte Rettungskette bei einem Brand im fünften Stock eines Wohnhauses in der Linzer Kopernikusstraße: Nachbarn bemerkten in der Nacht den Brand, läuteten den Mieter der betroffenen Wohnung heraus, alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte das Gebäude rechtzeitig evakuieren und so 42 Bewohner retten, vier davon wurden verletzt.