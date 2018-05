F1: Nur der Teufel kann den „Honigdachs“ stoppen

Machtdemonstration von Daniel Ricciardo in Monte Carlo - in allen Trainings Bestzeit, dazu den Rundenrekord im Qualifying pulverisiert. Kein Wunder, dass Sportchef Helmut Marko vor dem 250. Grand Prix von Red Bull jubelte: „Nur der Teufel kann Daniel schlagen!“ Und die Konkurrenz schwenkt die weiße Flagge. 1:10,810 Minuten. „Das ist schon irre, in so einer Zeit eine Monaco-Runde zu absolvieren“, jubelte Ricciardo nach der zweiten Poleposition seiner Karriere, der zweiten in Monte Carlo. „Und dass Didi Mateschitz gleich angerufen und mir gratuliert hat, freut mich gewaltig, das war echt cool.“