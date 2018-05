Basejumper nach Notlandung in Drachenwand gerettet

Die Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee ist ein beliebtes Ziel für Basejumper. Leider gibt es bei diesem Extremsport immer wieder schwere Unfälle. So auch am Wochenende, als ein 58-jähriger Tscheche bei einer Notlandung in der Felswand verletzt wurde und vom Hubschrauber gerettet werden musste.