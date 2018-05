Fußgänger wurde von Motorrad erfasst

Ein 78-Jähriger ist am Samstagabend in Dölsach in Osttirol, als er über die Straße gehen wollte, von einem Motorrad erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde durch den Zusammenprall laut Polizei auf die Fahrbahn geschleudert. Er musste mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert werden. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.