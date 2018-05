Mit 148 km/h durch 60er-Zone gerast

Am Samstag um 17.17 Uhr lenkte ein 39-jähriger italienischer Staatsangehöriger seinen Pkw auf der B 161 im Gemeindegebiet von Oberndorf in Tirol in Fahrtrichtung St. Johann. Die Polizei führte in diesem Bereich in einer 60er-Beschränkung Kontrollen durch. Dabei wurde der Lenker mit einer Geschwindigkeit von 148 km/h geblitzt.