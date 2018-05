Segelflieger musste in Imst notlanden

Glimpflich ist am Samstag in Westösterreich für einen Deutschen ein Zwischenfall mit einem Segelflugzeug verlaufen. Der 32-Jährige war mit seiner Ehefrau (29) in Hohenems (Bezirk Dornbirn) um 12.30 Uhr im Vorarlberger Rheintal zu einem Rundflug gestartet. Gegen 17.10 Uhr verlor er mangels Thermik über der Tiroler Bezirksstadt Imst massiv an Höhe und musste außerplanmäßig auf einer Wiese aufsetzen. Das Ehepaar blieb unverletzt.