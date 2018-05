Salah: Schulter ausgekegelt? Ägypten hofft noch

Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah hat sich im Champions-League-Finale gegen Real Madrid möglicherweise die linke Schulter gebrochen (im Video). Das sagte Trainer Jürgen Klopp am Samstagabend nach der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid in Kiew in TV-Interviews von Sky und ZDF. Eventuell sei auch das Schlüsselbein in Mitleidenschaft gezogen.