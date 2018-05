Bales Traumtor und das Drama von Kiew im Video!

Es war ein Finale, das noch viel zu diskutieren geben wird: Zwei dramatische Verletzungen in der ersten Hälfte, dazu noch zwei Torhüterfehler, die einem Champions-League-Endspiel noch nie zu sehen waren. Und Bale mit dem sehenswertesten Treffer in der Geschichte der CL-Finali. Am Ende stand es 3:1-für die Blancos, die zum dritten Mal in Folge feierten. Verdient? Urteilen Sie selbst! Hier die Highlights der Partie im Video!