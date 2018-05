Ronaldo rätselhaft: „Es war sehr schön bei Real!“

Eine Aussage im Interview mit „beIn Sports“ lässt diesen Schluss jedenfalls nahe. Dort wird Ronaldo nämlich wie folgt zitiert: „Es war eine sehr schöne Zeit in Madrid. In den nächsten Tagen werde ich den Fans, die immer an meiner Seite waren, eine Antwort geben.“ Auf welche Frage, ließ der oft launische Hammer-Kicker offen. Aber es liest sich verdammt danach, als hätte Ronaldo genug von Real. Zur Anmerkung des Reporters, diese Aussage klinge nach Abschied, meinte Ronaldo: „Nein, ich genieße den Moment mit meinen Mitspielern. In den nächsten Tagen gebe ich eine Antwort.“