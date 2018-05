Zidane jubelt: „Das ist ein historischer Moment!“

Real Madrid hat es tatsächlich geschafft - zum dritten Mal in Folge haben die „Königlichen“ das Finale in der „Königslasse“ des europäischen Klubfußballs für sich entschieden! Wenn sie es nicht bisher schon waren, JETZT sind Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Co. wohl endgültig unsterblich. Was die Protagonisten des denkwürdigen Champions-League-Endspiels von Kiew nach dem Spiel zu sagen hatten, können Sie HIER nachlesen!