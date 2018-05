Karius bittet unter Tränen um Entschuldigung

Völlig verzweifelt lag er am Boden, in dem er wohl am liebsten versunken wäre. Erst nach und nach raffte sich Loris Karius nach Schlusspfiff auf, um sich bei den Fans für die Unterstützung im CL-Finale zu bedanken - und gleichzeitig um Entschuldigung zu bitten. Karius war die tragische Figur dieses Finales in Kiew. Zweimal schenkte er Real Madrid einen Treffer: einmal in der 51. Minute, als er Benzema völlig unmotiviert den Ball in die Beine warf. Der Real-Stürmer wurde zum Führungstreffer regelrecht gezwungen.