Liverpool-Goalie schenkt Real Madrid den CL-Titel!

Dabei begann die Partie für die Engländer durchaus vielversprechend. Die Mannschaft von Klopp presste die Madrilenen energisch an und ließ ihnen wenig Raum zur Entfaltung. Zwar kam Real in der 15. Minute zur ersten Chance im Spiel, als Ronaldo aus spitzem Winkel über das Tor schoss, dennoch stand die Anfangsphase im Zeichen von Liverpool. In der 18. Minute erreichte Virgil van Dijk nach einem Eckball von Mohamed Salah vor Real-Goalie Keylor Navas den Ball, köpfelte aber über das Tor. Fünf Minuten später wurde ein Schuss von Roberto Firmino im Strafraum abgeblockt, den Nachschuss entschärfte Navas bravourös. Ausgerechnet in seiner wohl stärksten Phase setzte es für den Premier-League-Klub einen schweren Schlag. Sergio Ramos riss Salah zu Boden und fiel dabei auf dessen Schulter, was vom Schiedsrichter nicht als Foul gewertet wurde.