Die Narzissenhoheiten 2018 sind gekürt

Auf die Hoheiten wartet eine aufregende Woche, steht doch das große Narzissenfest mit Tausenden Gästen vor der Tür. Höhepunkte sind am Sonntag, 3. Juni, der Stadtkorso mit vielen Narzissenfiguren in Bad Aussee (8 bis 11 Uhr) und der Bootskorso in Altaussee (14.30 Uhr).