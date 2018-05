Die Sorge vor dem Wolf ist in Weyer nun sehr groß

Durchgreifen gefordert

Obwohl die DNA-Bestätigung noch ausständig ist, geht Experte Wolf-Dietrich Schlemper, Wildschadensbeauftragter der Landwirtschaftskammer OÖ, aufgrund der charakteristischen Spuren davon aus, dass das nur ein „Isegrim“ gewesen sein kann.

„Wir sind alle schockiert und verärgert, dass bei uns jetzt der Wolf ist“, sagt Erich Hinteramskogler, mit 200 Schafen der größte Züchter in Weyer. Er fordert ein rasches Durchgreifen der Behörden, damit das Raubtier nur ja keinen Gefallen an einem Aufenthalt in der Region findet. Sein Fazit: Wölfe hätten in dieser Gegend nichts verloren.