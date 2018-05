Fegerl nach Düsseldorf-Meistertitel Triple-Sieger

Das deutsche Tischtennis-Team Borussia Düsseldorf hat das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph perfekt gemacht. Stefan Fegerl und Co. setzten sich am Samstag in Frankfurt im Bundesliga-Finale gegen Ochsenhausen 3:1 durch. Fegerl konnte keinen Beitrag für den Erfolg leisten, er unterlag dem Brasilianer Hugo Calderano im Auftakt-Einzel 1:3 (10,-8,-8,-7).