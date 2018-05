Haidara wohl fix bei Leipzig, Lainer will nicht

Lainer will nicht nach Leipzig

Dass Haidaras Klubkollege Stefan Lainer ebenfalls zeitnah bei Leipzig anheuert, scheint aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich. In einem Interview mit „Sky“ meinte Lainer ungewohnt deutlich: „Sicher, Leipzig ist okay, aber nicht unbedingt mein Lieblingsklub, zu dem ich gehen will.“