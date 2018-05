Unfall mit Motorrad: Steirer starb an Unfallstelle

Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg verunglückte Samstagnachmittag tödlich: In St. Stefan ob Stainz kam er auf der L 314 kurz vor der Autobahnauffahrt Steinberg in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wegweiser. Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer verständigte die Einsatzkräfte. Zwar leistete ein Notarzt des Rettungshubschraubers noch Erste Hilfe, doch der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.