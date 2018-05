Der Messer-Angreifer muss nun vor Gericht

Vor einem Jahr, am 14. Mai, hat der Syrer schon einmal einen Polizeieinsatz ausgelöst: Mit einem türkischen Mittäter soll er einen Mann am Rudolfskai mit dem Umbringen bedroht, dabei die Kehlen-Geste gezeigt haben. Das Opfer sollen sie zu zweit an den Haaren gezogen und geschlagen haben: es wurde dabei leicht verletzt. Eine Woche später - wieder am Rudolfskai - griff der Syrer laut dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft ausgerechnet seinen damaligen Komplizen an. Demnach trat er auf den Türken ein und verletzte ihn am Ellbogen. Danach zückte er noch sein Messer und drohte wieder mit dem Tod.