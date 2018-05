Salzburger Buchhändler ringen mit Internet

Es ist schon wieder passiert: Erst am Mittwoch kündigte die Erzdiözese Salzburg das Aus für eine ihrer bekanntesten Institutionen an - der Dombuchhandlung am Kapitelplatz. Und nicht nur sie kämpfte: Den Salzburger Buchhändlern fällt es im Zeitalter der Digitalisierung schwer, ihre Bücher an den Mann zu bringen.