In Villach gab es spannende Löschangriffe zu sehen

„Das war eine sensationelle Leistung unserer Kameraden“, zeigt sich Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Stroitz stolz. Alle Wettkampf-Teams bewiesen bei den Bewerben „Löschangriff nass“ und „8 mal 50 Meter Staffellauf“ enorme Schlagkraft, Ausdauer, Präzision und Perfektion. Den Sieg holte die FF Vassach in der Kategorie Bronze A und Silber A. Herausragend und top in Form war auch das Team der FF Fellach: Es holte sich den zweifachen Bezirksmeistertitel in der Kategorie Silber und Bronze B. Die Sieger-Teams zählen zu den Favoriten für die Landesmeisterschaft, die am 30. Juni in der Alpenarena ausgetragen wird.