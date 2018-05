Frau in Ferienhaus am Weg zum Telefon gestürzt

Die 74-jährige Frau war am Freitag gegen 18.30 Uhr auf dem Weg zum Telefon so unglücklich gestürzt, dass sie einen Oberschenkelhalsbruch erlitt. Ihr Ehemann verständigte daraufhin sofort die Rettung. „Der Transport mit der Rettung wäre für die Frau aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse zu schmerzhaft gewesen. Deshalb haben wir sie mittels Seilwinde geborgen. Das war vermutlich der letzte Einsatz mit der alten Seilwinde“, berichtet Pilot Michl Brunner, der die Verunfallte ins Krankenhaus Spittal geflogen hat. „Wir trainieren seit Samstag mit dem neuen Notarzthubschrauber H 145, der ab Montag dann in Betrieb geht“, erzählt Brunner.