Manuel Neuer fährt nur als Nummer 1 zur Fußball-WM

Joachim Löw gibt Tormann Manuel Neuer eine Einsatzgarantie, falls der DFB-Kapitän nach achtmonatiger Wettkampfpause mit zur Fußball-WM reist! „Ja, das denke ich schon. Das war Manuel bisher immer“, sagte der Bundestrainer am Samstag in einem Interview der ARD-„Sportschau“, auf die Frage, ob Neuer in Russland die Nummer eins sein werde.