Marach holt mit Pavic auch Titel in Genf

Das im Race to London, also der Jahreswertung 2018, ohnehin schon führende Duo, hat nun auch in der ATP-Doppelweltrangliste der vergangenen 12 Monate die Vorherrschaft übernommen. Marach, dessen bisher bestes Ranking Platz vier war, kletterte in einem inoffiziellen Live-Ranking auf Platz zwei - mit je 7.080 Zählern punktegleich mit seinem führenden Partner Pavic. So hoch war auf jeden Fall im Doppelranking noch kein Österreicher platziert.