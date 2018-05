„Im Sozialbereich wird man nachschärfen müssen“

Kipferlverteilen in Floridsdorf am ersten Arbeitstag, medienwirksam mit der U-Bahn fahren, Hände schütteln, viele Selfies. Ist schon Wahlkampf?

Nein, es ist die Möglichkeit, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Ich habe übrigens sehr spät in der Nacht den Abschluss meines ersten Tages im Stephansdom begangen, weil ich dort oft bei verschiedenen Messen bin.