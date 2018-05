Für die Regierung läuft es (fast) nach Plan

Bevor sich die Regierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Spitze ab Sonntag zu einer Klausur in das Schlosshotel Mauerbach bei Wien zurückzieht, attestieren aktuelle Umfragen der türkis-blauen Koalition stabile Werte auf hohem Niveau. Weniger klar ist hingegen, in welche Richtung sich die SPÖ unter Parteichef Christian Kern entwickelt. Nur einen Tag nachdem dieser seinen Funktionären und den Medien einen fertigen Entwurf für das neue Parteiprogramm vorgestellt hat, geht es bei den Genossen wieder einmal rund. Wie so oft zuletzt vor allem hinter den Kulissen.