Radsportler „attackieren“ den Ring in Spielberg

„Der beste Asphalt in Österreich“

„Der Sicherheitsaspekt beim ,Krone Steirerwadln‘ ist uns am allerwichtigsten“, betont „Erfinder“ Armin Assinger, „der Asphalt ist bestimmt der beste in ganz Österreich“. Keine Risse in der Fahrbahn, keine Kanaldeckel und keine Schlaglöcher, auf die es zu achten gilt, keinerlei Hindernisse wie Fahrbahnteiler, Kreisverkehre oder Kreuzungen, keine einmündenden Seitenstraßen oder Nebenfahrbahnen und vor allen Dingen auch kein Gegenverkehr - „das pure Vergnügen wartet also auf alle Radfahrer, ob ambitioniert oder gemütlich unterwegs“, freut sich Österreichs „Mister Millionenshow“. Und er hofft auf viele Teilnehmer: „Wir sehen uns in Spielberg!“