Großer Ansturm beim Tag der offenen Gefängnistür

Die Ankündigung in der „Krone“ führte zu einem Massenandrang! Hunderte Besucher nutzten am Samstag den „Tag der offenen Tür“ in der Grazer Karlau, um sich im Gefängnis (einst ein Jagdschloss der Habsburger) umzuschauen. Von 12 bis 16 Uhr konnten sie Zellen besichtigen, erfuhren Näheres über den psychologischen Dienst oder die Lehrlingsausbildung. Danach verkaufte die Anstaltsbäckerei eine Jause für einen guten Zweck.