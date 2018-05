Ricciardo stürmt in Monaco auf die Poleposition!

Himmel und Hölle für Red Bull in Monaco - während Daniel Ricciardo nach Rekord-Runden in Training und Qualifying am Sonntag als Topfavorit aus der Poleposition in den prestigereichsten Grand Prix des Jahres geht, muss Max Verstappen nach einem selbstverursachten Unfall von ganz hinten losfahren! Neben Ricciardo in Reihe eins startet Sebastian Vettel im Ferrari.