Steirer kam bei einem Trainingslauf ums Leben

Das folgenschwere Unglück geschah Freitagnachmittag 38 Kilometer südwestlich von Amstetten in Haidershofen, wo am Samstag die ACC-Cross-Meisterschaft stattfand. Um 13.30 Uhr verharrten die 500 Teilnehmer in einer Gedenkminute, danach wurde der Bewerb in einen Gedächtnislauf umfunktioniert - als Beileidsbekundung für Robert Mauthner.