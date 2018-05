LIVE: Schlusspfiff! Real Madrid ist CL-Sieger

Unglaublich, aber wahr: Real Madrid greift in der Champions League nach dem dritten Titel in Serie! Die Spanier gehen zumindest als Favorit ins Finale gegen den FC Liverpool. Ein Titelhattrick im wichtigsten Europacup-Bewerb ist seit Bayern München 1976 keinem Klub mehr gelungen. „Wir wollen wieder Geschichte schreiben“, sagte Reals Superstar Cristiano Ronaldo. Seit 37 Jahren hat Real keines seiner sechs Endspiele in der Königsklasse verloren. Damals, 1981 im Pariser Prinzenpark, setzte es aber ein 0:1 gegen Liverpool. Und die „Reds“ rund um ihren Torjäger Mohamed Salah wollen den Königlichen am Samstag im Olympiastadion von Kiew erneut ein Bein stellen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!