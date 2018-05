„Krone“-Einblick: Das Netzwerk der Freimaurer

Autor beschäftigt sich mit Auswüchsen

Dass Geld und Schlüsselpositionen im Schutz eines eingeschworenen Dachverbandes, dessen Mitglieder zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet sind, auch „schwarze Schafe“ hervorbringen, damit beschäftigt sich der Kärntner Autor Manfred Wrussnig seit Jahren. In seinem in zweiter Auflage erschienenen Buch „Die Freimaurer - Geheime Rituale und Millionendeals“ zeigt er auf, wie einige Mitglieder den guten Ruf der Freimaurer, die seit ihrer Gründung vor mehr als 300 Jahren nach einer Verbesserung der Gesellschaft ganz im Zeichen des Humanismus streben, immer wieder stark beschädigen. Der Massenmörder Anders Behring Breivik, vom Rang her ein Stuhlmeister, gehört dazu. Oder Ex-Chefbanker Wolfgang Kulterer, eine der zentralen Figuren im Hypo-Alpe-Adria-Skandal. Wrussnigs Schwerpunkt liegt auf Machenschaften in Kärnten und Wien. Der eine oder andere Karriereturbo ist ebenso Thema - darunter in der Asfinag oder beim Wiener Krankenhaus-Nord-Direktor Herwig Wetzlinger.