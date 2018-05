Thiem holt nach Mega-Aufholjagd 10. Turniersieg!

Gratulation an Dominic Thiem! Österreichs Tennis-Star gewann das ATP-250er in Lyon! Im Endspiel lag er gegen den französischen Lokalmatador und ehemaligen Top-10-Star Gilles Simon bereits mit einem Satz und einem Break zurück und hatte weitere Breakbälle gegen sich. Doch dann bäumte er sich auf und drehte mit unglaublichem Kampfgeist dieses Finale! Am Ende siegte der Österreicher mit 3:6, 7:6 (7:2) und 6:1. Kommende Woche starten die French Open und Thiem hat mit dem zehnten Turniersieg seiner Karriere, dem zweiten in dieser Saison, mächtig Motivation für das wichtigste Sandplatzturnier des Jahres getankt.