Suljovic holt Masters-Titel vor Rekordpublikum!

„Was für ein Abend - unfassbar, vor diesem Weltrekord-Publikum zu gewinnen! Bin so dankbar“, postete Suljovic auf seiner Facebook-Seite. „The Gentle“, wie er mit Spitznamen genannt wird, erhielt als Preisgeld 20.000 Pfund (22.846 Euro). Mit zwölf Punkten führt er die World-Series-Wertung nach dem Auftaktbewerb vor Van den Bergh (8) an. Das zweite Turnier geht am 6. und 7. Juli in Las Vegas über die Bühne. Danach folgen noch die Stationen Shanghai (13./14. Juli), Auckland (3. bis 5. August), Melbourne (10 bis 12. August), Brisbane (17. bis 19. August) und das Final-Event im Schwechater Multiversum (2. bis 4. November).